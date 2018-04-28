غيلاس يسجل ثنائية ويظهر بمستوى كبير

قاد الدولي الجزائري السابق نبيل غيلاس ناديه غوتزيبي لتحقيق فوزا كبيرا على حساب الضيف نادي كاراباك سبور في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة 31 من الدوري التركي الممتاز بعد أن سجل الهدف الثالث والرابع في اللقاء الذي انتهى بخماسية نظيفة لأصحاب الأرض، فغيلاس الذي شارك أساسيا هذه المرة قدم مستوى كبير جدا كتأكيد لما قدمه في الجولات الماضية وهو ما جعل موقع “هوسكورد” يمنحه علامة عالية جدا وهي 9 من 10 كأحسن لاعب في اللقاء ككل.

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