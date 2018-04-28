فاردي يؤكد أن مستقبل محرز أثر على مستوى ليستر

أدلى النجم الإنجليزي ولاعب ليستر سيتي جيمي فاردي بتصريحات يوم أمس لشبكة “سكاي سبور” البريطانية تكلم فيها عن لقاء فريقه في الدوري، جيمي استغل الفرصة لتوجيه رسالة للجميع بخصوص مستقبل زميله ريال محرز، لاعب المنتخب الإنجليزي قال أن على الجميع ترك النادي ككيان وشأنه لأن الحديث عن مستقبل محرز سيؤثر على الجميع وليس على اللاعب وحسب .

فاردي: ” ما يجب أن يحصل سيحصل لذلك أتركونا وشأننا”

فاردي وبخصوص مستقبل محرز قال: ” منذ سنتين وأربع فترات انتقالات على التوالي ونحن نتكلم ونسمع أمورا كثيرة بخصوص مستقبل محرز، ما يجب أن يحدث سيحدث لذلك علينا عدم التسرع والحديث الكثير، على الجميع أن يترك الفريق وشأنه ولا يشتت تركيزنا بالحديث عن مستقبل محرز من الآن، ننتظر الصيف وبعدها سنرى”، ويبدو كلام فاردي جد منطقي إذ يستحوذ الحديث عن مستقبل محرز على اهتمام الجميع في ليستر سيتي لدرجة التأثير بشكل مباشرة على نتائج الفريق .

باريس سان جرمان يسرح بن عرفة والفرنسي قد يخلف محرز في ليستر

انتشرت بقوة يوم أمس أخبار كثيرة عن اقتراب نادي ليستر سيتي من ضم الدولي الفرنسي ولاعب باريس سان جرمان حاتم بن عرفة، الصحافة الإنجليزية قالت أن الرغبة في ضم بن عرفة كبيرة ومنذ تولي كلود بويال مهام الفريق وضعه كهدف أساسي لكنه فشل في كل مرة في ضمه، لكن الصيف المقبل قد يكون موعدا لإتمام الصفقة، قدوم بن عرفة من جهة وبحسب الكثيرين سيعني بشكل رسمي خروج الدولي الجزائري رياض محرز من الجهة الأخرى وهو ما ينتظره الجزائري، يذكر أن إدارة ليستر وعلى لسان المدرب قالت في وقت سابق أنها ستسعى لضم بعض اللاعبين من أجل تعويض نجوم الفريق الذين سيرحلون لكن من دون ذكر اسم محرز أو الإشارة إليه .

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