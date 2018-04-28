فرحات يغيب عن جوائز نهاية الموسم

أعلن الموقع الرسمي لرابطة ألأندية الفرنسية الليغ 2 عن جوائز نهاية الموسم، فيما يخص جائزة أحسن لاعب في الموسم عرفت القائمة غياب مفاجئ نوعا ما للاعب الجزائري زين الدين فحرات، زينو قدم موسما كبيرا جدا قدم 16 تمريرة حاسمة منذ انطلاق الموسم في رقم تاريخي ورغم ذلك لم يتم اختياره، ومن دون شك فإن القائمين على الجائزة ركزوا على عدد الأهداف لأنهم اختاروا أول وثاني ترتيب الهدافين رغم أنهما من فريق واحد، كما ركزوا على المستوى العام للفريق فرغم أن زينو قدم لقاءات كبيرة، إلا أنه لم يؤثر كثيرا في نتائج فريقه الذي يحتل الصف التاسع في الترتيب العام .

بورقعة-ع