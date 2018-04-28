لقطة مضيئة لحارس روما أمام كييفو فيرونا

تألق الحارس أليسون باكير في قيادة فريق روما، للحفاظ على فارق هدفين أمام كييفو فيرونا، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على ملعب “الأولمبيكو” مساء اليوم السبت.

وتقدم روما في الشوط الأول بهدفين سجلهما باتريك شيك وإدين دزيكو، لكن لاحت فرصة عظيمة للضيوف عند الدقيقة 55 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المهاجم روبيرتو إنغليسي.

وحدث ذلك بعد أن قام المدافع البرازيلي جوان خيسوس بإعاقة تقدم إنغليسي داخل منطقة الجزاء بصورة واضحة، ليرفع الحكم كالفاريزي البطاقة الحمراء في وجه المدافع صاحب القميص رقم 5، ليكمل الجيالوروسي بقية اللقاء بعشرة لاعبين.

لكن الحارس البرازيلي أليسون باكير، واصل تألقه مع ذئاب العاصمة الإيطالي وتصدى لركلة الجزاء التي سددها إنغليسي بنفسه عند الدقيقة 59، ليبقى روما متقدمًا بهدفين بعد ساعة من عمر المباراة، ليحرز بعدها ستيفان الشعراوي وإدين دزيكو هدفين جديدين في الدقيقتين 65، 67.