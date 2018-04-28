الرئيسية / آخر الأخبار / لماذا غاب ميسي عن وداعية إنييستا؟

لماذا غاب ميسي عن وداعية إنييستا؟

28 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, غير مصنف, ملاعب العالم 48 زيارة

أثار غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله أندريس إنييستا انتهاء مسيرته مع برشلونة استغراب الجميع.

الصحف الإسبانية بحثت عن السبب وخَلُصَت إلى أن النجم الأرجنتيني كان مرتبطا بإجراء حكومي لا يمكن تأجيله وهو تجديد جواز سفره هو وزوجته.

وكتب ميسي رسالة وداعية على حسابه الشخصي في “إنستغرام” قال فيها: “شكرا أندريس، كان من الفخر اللعب بجوارك وقضاء أوقات لا تنسى معا.. أتمنى لك الأفضل في الرياضة والحياة بشكل عام، أنت ظاهرة وسوف أفتقدك”.

خاض إنييستا 670 مباراة مع برشلونة طوال مسيرته أحرز فيها 57 هدفا وصنع 141 أخرى، وتوِّج مع منتخب إسبانيا بكأس العالم، وكأس أمم أوروبا مرتين، كما فاز مع ناديه بالليغا 8 مرات، وبدوري الأبطال 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات، وبالسوبر الإسباني 7 مرات، وكل من كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات..

شاهد أيضاً

لقطة مضيئة لحارس روما أمام كييفو فيرونا

تألق الحارس أليسون باكير في قيادة فريق روما، للحفاظ على فارق هدفين أمام كييفو فيرونا، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved