لماذا غاب ميسي عن وداعية إنييستا؟

أثار غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله أندريس إنييستا انتهاء مسيرته مع برشلونة استغراب الجميع.

الصحف الإسبانية بحثت عن السبب وخَلُصَت إلى أن النجم الأرجنتيني كان مرتبطا بإجراء حكومي لا يمكن تأجيله وهو تجديد جواز سفره هو وزوجته.

وكتب ميسي رسالة وداعية على حسابه الشخصي في “إنستغرام” قال فيها: “شكرا أندريس، كان من الفخر اللعب بجوارك وقضاء أوقات لا تنسى معا.. أتمنى لك الأفضل في الرياضة والحياة بشكل عام، أنت ظاهرة وسوف أفتقدك”.



خاض إنييستا 670 مباراة مع برشلونة طوال مسيرته أحرز فيها 57 هدفا وصنع 141 أخرى، وتوِّج مع منتخب إسبانيا بكأس العالم، وكأس أمم أوروبا مرتين، كما فاز مع ناديه بالليغا 8 مرات، وبدوري الأبطال 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات، وبالسوبر الإسباني 7 مرات، وكل من كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات..