هل تعمدت الفاف كشف العقوبات بعد الجمعية العامة؟

عقوبات قاسية جدا هي تلك التي أعلنت عنها لجنة الانضباط التابعة للاتحادية الجزائرية في حق عديد اللاعبين والأندية وخاصة فريق اتحاد العاصمة الذي نال النصيب الأكبر من العقوبات، غير أن السؤال الذي يطرح هو توقيت الإعلان عن هذه العقوبات، فلجنة الانضباط اعتادت على كشف العقوبات يوم الثلاثاء من كل أسبوع، كما أن ملف أحداث لقاء الكأس بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر والعقوبات الناجمة عنها لم يتم الإعلان عنها برغم إلا بعد انتهاء الفاف من عقد جمعيتها العامة وهو توقيت غير بريء بالمرة من قبل القائمين على شؤون الكرة في البلاد.

زطشي تخوف من ردة فعل المعنيين خلال الجمعية العامة

أرجعت بعض الأطراف أن تأخير الإعلان عن العقوبات في حق اللاعبين والأندية إلى ما بعد إجراء الجمعية العامة للفاف مفاده تخوف الرئيس خير الدين زطشي من ردة فعل الأندية خلال أشغال الجمعية وتحويل مسارها من تقييم لتقريره المالي والأدبي إلى الاحتجاج على القرارات المتخذة من قبل لجنة الانضباط التي يقال أنها مستقلة وتعمل في حيادية تامة.

ملف لقاء الكأس بين الشبيبة والمولودية كان مكتملا الأسبوع الماضي

ما يزيد الشكوك أن تاريخ الإعلان عن العقوبات ليس بريئا هو أن كل التقارير الرسمية الخاصة بأحداث لقاء شبيبة القبائل ومولودية العاصمة في نصف نهائي كأس الجزائر كانت متواجدة على طاولة لجنة الانضباط من تقرير الحكم ومحافظ اللقاء والجهات الأمنية، إلا أن ذات اللجنة رفضت الإعلان عن العقوبات حتى مرور الجمعية العامة بسلام وعدم وضع رئيس الفاف في عين الإعصار رفقة لجنته للانضباط .

مرتبط