إيقاف الحكم النيجيري صاحب مهزلة اتحاد العاصمة و بلاتيو يونايتد

أقرت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد توصية مجلس التأديب بإيقاف الحكم النيجيري جوزيف أوغابور، لمدة عام لمحاولته التلاعب بنتيجة مباراة في كأس الكونفيدرالية الشهر الحالي.

وقال الاتحاد الأفريقي عبر موقعه على الإنترنت إن القرار جاء عقب تحقيقات وأدلة تقدم بها حكام مباراة بلاتيو يونايتد النيجيري واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب دور الستة عشر لكأس الكونفيدرالية في السابع من الشهر الجاري في لاجوس.

وطلب أوغابور من طاقم الحكام من جنوب أفريقيا “مساعدة فنية” لصالح الفريق النيجيري.

وكذلك تم “تحذير بلاتيو يونايتد بضرورة الامتناع عن تقديم هدايا للحكام كنوع من واجب الضيافة ما يعطي انطباعا خاطئا”.

وفاز بلاتيو يونايتد 2-1 على أرضه في لقاء الذهاب قبل أن يخسر في الإياب أمام الفريق الجزائري 4- 0 ليودع البطولة بالخسارة 5-2 في مجموع المباراتين.