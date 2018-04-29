المنتخب الأولمبي يواجه المنتخب المصري في جوان

كشف الإعلام المصري أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في مصر بقيادة هاني أبوريدة وافق على برمجة مواجهتين وديتين للمنتخب الأولمبي المحلي أمام نظيره الجزائري شهر جوان القادم، حيث رحب المشرف العام عن العارضة الفنية شوقي غريب بالفكرة ومواجهة الأولمبي الجزائري في مناسبتين يومي 3 و6 جوان وذلك في إطار استعدادات منتخب الفراعنة للتأهل إلى كأس أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد 2020 بطوكيو، وهو الهدف نفسه للمنتخب الأولمبي الجزائري الذي يبحث عن ثاني مشاركة له في الأولمبياد بعد التواجد في أولمبياد البرازيل في انتظار ترسيم المواجهتين التي يتحدث عنها الإعلام المصري في كل مرة لكن من دون ترسيم لحد الآن.

مدرب المنتخب الأولمبي المصري:” رسمنا لقاءين وديين مع الجزائر”

أكد شوقي غريب مدرب المنتخب المصري الأولمبي في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة اليوم السابع المصري أنه قام بترسيم لقاءين مع إمكانية إقامة لقاءين وديين آخرين لمنتخبه في شهر ماي الداخل، شوقي غريب قال أنه اتصل بالقائمين على الكرة الجزائرية وحصل منهم عل موافقة رسمية للعب لقاءين من دون توضيحات أكثر حول تاريخهما بالتحديد والمكان الذين سيقامان فيه، وفي انتظار ذلك نشير إلى أن شوقي غريب كان قد أدلى سابقا بتصريحات في نفس الصدد السنة الماضية لكن الأمور لم تترسم .

مرتبط