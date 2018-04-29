بايرن ميونخ قلق من حكم مواجهة ريال مدريد

سلطت تقارير صحفية ألمانية، الضوء على تعيين الحكم التركي سونيت شاكير، لإدارة لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وقالت شبكة “تي زد” الألمانية: “بطل الكرة الألمانية لم يكن سعيدًا دائمًا بشاكير، حيث قاد مباراة للفريق في نصف نهائي عام 2016 ضد أتليتكو مدريد”.

وأشارت الشبكة، إلى تصريح كارل هانز رومينيغه الرئيس التنفيذي للبافاري، بأن شاكير لم يكن سعيدًا في مباراة الإياب في ميونخ ضد أتلتيكو مدريد.

وتابعت: “رغم انتصار بايرن ميونخ في الإياب 2-1، ولكن ذلك لم يكن كافيا نظرا للخسارة ذهابا بهدف نظيف، ولكن أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد سجل هدف فريقه من تسلل، بالإضافة لاحتساب شاكير ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أتلتيكو مدريد، تصدى لها مانويل نوير”.

يُذكر أن شاكير أدار مباراة لبايرن ميونخ هذا الموسم في دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان، وفاز بها البافاري 3-1 بدور المجموعات، بينما أدار مباراة الذهاب لريال مدريد ضد جوفنتوس بربع النهائي التي فاز بها الملكي بثلاثية نظيفة.