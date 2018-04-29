بايرن ميونخ يحسم موقف روبن من موقعة البرنابيو

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن موقف آريين روبن، نجم بايرن ميونخ، من مواجهة ريال مدريد، بعد غد الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض روبن للإصابة خلال لقاء الذهاب، يوم الأربعاء الماضي، في المباراة التي خسرها البافاري بهدفين لهدف.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية: “روبن لن يطير مع لاعبي البايرن إلى إسبانيا غدًا الاثنين”.

وأضافت: “هاينكس كان لديه أمل ضئيل في اصطحاب النجم الهولندي في رحلته لإسبانيا، لكن عدم قدرته على خوض التدريبات الجماعية أنهى فرصه في الالتحاق بقائمة الفريق”.

وأتمت: “مساء الأحد تم رفض فكرة اصطحاب اللاعب إلى إسبانيا على أمل لحاقه بالمباراة في اللحظة الأخيرة”.

ويأمل البافاري في تعويض نتيجة الذهاب والتأهل للنهائي، عندما يحل ضيفا على ريال مدريد، الثلاثاء المقبل، في معقله “سانتياغو برنابيو”.