بن طالب يتعرض لأول طرد في مشواره الرياضي وينهي موسمه

شارك لاعب الخضر نبيل بن طالب أساسيا في لقاء فريقه شالك عشية أمس ضد مونشنغلادباخ برسم الجولة الـ32 من البوندسليغا، خروج بن طالب يوم أمس في لقاء مونشغلادباخ مطرودا كان الأول له طيلة مسيرته الرياضية، الجزائري لعب لغاية الآن 163 لقاء مع المنتخب الوطني ومع ناديي توتنهام وشالك ورغم أنه معروف بالنرفزة الزائدة في بعض الأحيان إلا أنه لم يتلق طيلة مشواره سوى الإنذارات ليكون طرده يوم أمس هو الأول له في تاريخه .

موسمه يكون قد انتهى لأنه سيعاقب على الأقل بلقاءين

لقاء شالك الأخير يدخل ضمن لقاءات الجولة الـ32 للدوري ما يعني ربما نهاية موسم نبيل، الذي سيتجه للعطلة مبكرا، لجنة الانضباط للاتحاد الألماني ستعاقب بن طالب بلقاءين على الأقل لأنه اعتدى بشكل واضح على اللاعب الخصم وتلقى بطاقة حمراء مباشرة وليس إنذارين، حيث كان الحكم قد منحه بطاقة صفراء قبل أن يعود لتقنية “الفار” التي أثبتت أنه يستحق طرد مباشر .

من حسن حظه أن ناديه لم يخسر

بالعودة للقاء فقد انتهى بتعادل شالك بهدف لهدف بعد أن تأخر الفريق في البداية بهدف دون رد، التعادل قرب النادي أكثر من تحقيق الهدف الأساسي وهو التأهل لدوري الأبطال ( ينقصهم نقطة من لقاءين ) لكنه بات مهددا بشكل كبير بفقدان المركز الثاني خاصة في حال فوز الغريم بوروسيا اليوم الأحد، الانتقادات ستطال بن طالب من دون شك لكنها لن تكون بنفس الحدة في حال حقق الفريق الخسارة.

بورقعة-ع