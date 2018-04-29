بن ناصر يضمن صعوده بشكل رسمي للكالتشيو

تمكن نادي إيمبولي بشكل رسمي وحسابي من تحقيق الهدف وهو الصعود للدرجة الأولى الإيطالية، الأمر كان منتظرا ومسألة وقت وتحقق بعد تعادل رفقاء الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مع نوفارا بهدف لهدف، مستغلين سقوط الملاحق بارما، الصعود تحقق وتحقق معه هدف ثاني وهو لقب الدرجة الثانية ولو أنه لقب شرفي، من جانب إيمبولي شارك بن ناصر أساسيا ولعب تسعين دقيقة قدم فيها مستوى مميزا .

بن ناصر: ” سعيد بتحقيق الصعود وهذا اللقب الشرفي”

بعد ذلك عبر بن ناصر عن سعادته الكبيرة بتحقيق الصعود، لاعب الخضر وعلى حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال أنه سعيد جدا بهذا اللقب الأول في مسيرته التي وصفها بالشابة والتي بدأت للتو ، اللاعب الجزائري قال أن الصعود تحقق بعد عمل كبير وجهود متضافرة من الجميع لاعبي، أطقم فنية طبية وإدارة وخاصة الأنصار الذين دعموا الفريق بقوة حتى العودة للكالتشيو .

اللقاءات المتبقية صارت شكلية وماجر قد يستفيد من بن ناصر في لقاء السعودية

تحقيق نادي إيمبولي للصعود بشكل رسمي في هذا الوقت المبكر قد يصب في مصلحة المنتخب الوطني، رابح ماجر كان قد كشف في تصريحات سابقة أنه سيهتف إلى مسيري النادي الإيطالي من أجل مشاركة اللاعب في لقاء السعودية الودي الذي سيلعب يوم التاسع ماي بمدينة قادش الإسبانية، وبما أن اللقاءات الأربعة المتبقية صارت شكلية فإن إيمبولي قد يسمح للاعبه الجزائري بالرحيل وهي أمور ستتضح قريبا .

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