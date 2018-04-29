سان جيرمان يصدر بيانا بشأن نيمار

أصدر باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، بيانا بشأن نجمه البرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا.

وأكد سان جيرمان خلال بيانه، أن حالة نيمار تتحسن بصورة “طيبة”، في الوقت الذي قرر فيه الأطباء نزع الجبس على قدمه، إلا أن النادي لم يحدد موعد عودته للملاعب.

وأشار النادي “سيجري نيمار المراحل المقبلة من البرنامج التأهيلي خلال الأيام القادمة بين البرازيل ومركز التدريبات”.

وجاء إعلان الـ”بي إس جي” بعد يوم من خضوع النجم البرازيلي لكشف طبي في البرازيل تحت إشراف طبيبي المنتخب، رودريغو ليسمار، والنادي، إيريك رولاند.

وكشفت الفحوصات التي أجراها نيمار عن “تحسن حالته بصورة طيبة من إصابتي الكاحل والقدم اليمنى”، وهو ما دفعهما لفك الجبيرة الموضوعة على قدمه منذ العملية الجراحية التي أجراها في 3 مارس الماضي بإحدى مستشفيات مدينة بيلو هوريزونتي.

وتعرض نيمار للإصابة في 25 فيفري خلال مباراة فريقه الباريسي أمام أوليمبيك مارسيليا، ليعلن خلالها الأطباء عن غيابه لفترة لن تقل عن 3 أشهر.

وباتت حظوظ اللاعب الأغلى في العالم قليلة للغاية في العودة لارتداء قميص الفريق العاصمي فيما تبقى من الموسم.

وأكد كل من طبيب المنتخب ونيمار، أن الأولوية ستكون تجهيزه للمونديال الذي ينطلق في 14 جوان المقبل في العاصمة موسكو.

وكان سان جيرمان توج رسميا بلقب الدوري قبل عدة جولات، وكذلك بلقب كاس الرابطة، فيما تتبقى له مواجهة نهائي الكأس يوم 8 ماي المقبل أمام المتواضع ومفاجأة البطولة فونديه لي هيربيير، أحد أندية الدرجة الثالثة.

وسيخضع نيمار لفحص طبي نهائي منتصف الشهر المقبل، لتحديد موعد عودته للملاعب من جديد.