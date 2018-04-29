سقوط مدوي لمحرز في البريمرليغ

سحق نادي كريستال بالاس ضيفه وخصمه ليستر سيتي بخمسة أهداف من دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما عشية أمس السبت في الدوري، رفقاء محرز ورغم تقديمهم لشوط أول جيد إلا أنهم في عموم اللقاء كانوا سيئين والنتيجة ليست مفاجأة لمن شاهد اللقاء، من جانب ليستر سيتي شارك محرز أساسيا ولعب تسعين دقيقة ورغم تقديمه لبعض اللمحات، إلا أنه لم يكن ناجعا وغاب عن التسجيل وحتى التمرير، النتيجة جلبت عديد الانتقادات للمدرب وللاعبين الذين يبدو أنهم قد أنهوا الموسم قبل أن ينتهي فعليا .

تفكير محرز في ناديه الجديد وليس مع ليستر

لقاء كريستال بالاس يوم أمس أكد بما لا يدعو لأي مجال للشك أن موسم لاعب الخضر قد انتهى فعليا وأن تفكيره في مكان آخر، إدارة ليستر سيتي ستكون بصدد منافسة الأمر مع رياض بحسب الإعلام الإنجليزي، حيث يسعى الجزائري لإنهاء في الأيام المقبلة، الصحافة الإنجليزية الصادرة يوم أمس واصلت التأكيد على أن رياض سيوقع في المان سيتي وأن غوارديولا أقنع اللاعب وهو بصدد إقناع إدارة ناديه، على أمل أن تنتهي الأمور سريعا وفي صالح اللاعب، فبحسب صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” المحسوبة على أندية مانشستر فقد قالت أن رياض بات صفقة النادي الجديدة والكل في انتظار التأكيد الرسمي وفقط .

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