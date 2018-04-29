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سليماني بديل وخروجه من نيوكاسل بات قريبا

29 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 42 زيارة

على غير المتوقع وبعكس كل التصريحات السابقة وضع مدرب نيوكاسل رافيال بينيتيز لاعبه الجزائري إسلام سليماني بديلا في لقاء نوريتش سيتي الذي جرى أمس في الدوري، إسلام انتظر لغاية الدقيقة 65 ليسجل حضوره وكان وقتها الماكبايز متخلفين بهدف لكن دخوله لم يغير من واقع ومصير اللقاء شيئا الذي انتهى بسقوط رفقاء إسلام بهدف وحيد وهي هزيمة غير مهمة بما أن الفريق ضمن البقاء .
هل غير بينيتيز رأيه وقرر تسريح سليماني؟
وجود سليماني على دكة البدلاء لم يمر مرور الكرام، حيث كان بينيتيز قد كشف في تصريحات كثيرة سابقة أنه سيمنح الفرصة للاعبه الجزائري من أجل تأكيد أحقيته بعقد دائم لكن بينيتيز أخلف وعده وهو ما دفع بالكثير من الآراء إلى تأكيد رحيل سليماني لأن المدرب لم يعد مقتنعا به وهو ما يفسر منح الفرصة للاعبين آخرين في لقاء غير مهم عوض سليماني، يشار إلى أن بينيتيز تعهد بإشراك سليماني في آخر أربعة لقاءات للدوري لكنه أشركه فقط في اللقاء الماضي ضد التوفيز .

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