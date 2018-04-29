غيلاس رجل لقاء كاربوك سبور ويؤكد استفاقته القوية

نال الدولي الجزائري السابق نبيل غيلاس إشادة واسعة من طرف الإعلام التركي يوم أمس عطفا على تألقه اللافت في لقاء كاربوك سبور الذي أقيم سهرة الجمعة، نبيل كان قد سجل ثنائية تمكن بها من رفع رصيده للهدف السادس هذا الموسم، الصحافة التركية منحت الجزائري أعلى تقييم في اللقاء ولقب رجل اللقاء بذلك وهو ما سيصب في مصلحته كثيرا .

سجل 4 أهداف في 12 يوما وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في عام سابق

بهدفيه ضد كارابوك سبور يكون غيلاس قد رفع رصيده للهدف الرابع منذ عودته للتشكيلة الأساسية لفريقه قبل ثلاثة لقاءات، الغريب أن غيلاس وصل للرصيد الذي سجله قبل عام كامل، نبيل وبين أفريل 2017 وأفريل 2018 سجل أربعة أهداف وهو عدد وصل إليه في 12 يوما فقط بين 15 و 27 أفريل الحالي .

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