فرحات يبصم على تمريرته الحاسمة رقم 17

حقق نادي لوهافر فوزا ثمينا على حساب نادي أجاكسيو بهدفين من دون رد أبقى أمل الصعود قائما رغم أنه بعيد المنال، لقاء لوهافر عرف تألق الدولي الجزائري زين الدين فرحات الذي بصم مرة أخرى على تمريرة جديدة، فرحات كان وراء الهدف الأول الذي سجله زميله فونتان في الدقيقة 17 وهي التمريرة الحاسمة رقم 17 له هذا الموسم معززا رقمه القياسي، زينو يكون قد رد على لجنة الترشيحات في الليغ 2 والتي لم تختره ضمن قائمة أحسن اللاعبين رغم تألقه الكبير .

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