قديورة يشارك أساسيا مع الفوريست

حافظ الدولي السابق عدلان قديورة على مكانته الأساسية مع ناديه نوتنغهام فوريست وبدأ لقاء بريستول سيتي الذي جرى عشية أمس، عدلان وبقية زملائه عجزوا عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي وانقادوا للتعادل السلبي رغم أن اللقاء أقيم على أرضهم، عدلان والفوريست كانوا قد ضمنوا البقاء قبل جولات ما يعني أن اللقاء لم يحمل أي أهمية، لاعب الخضر وبمشاركته ضد بريستول يكون قد شارك للقاء الخامس على التوالي وفي ظرف شهر واحد وهي أكبر كمية دقائق يلعبها الجزائري منذ سنوات، عدلان لعب أيضا لقائه التاسع هذا الموسم فقط منها ست لقاءات كأساسي لكن الإحصائية السلبية أنه لعب لقاء كاملا وحدا فقط .

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