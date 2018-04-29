ليفربول يعلن عن تجديد عقد فيرمينو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تجديد عقد نجمه الدولي البرازيلي، روبرتو فيرمينو، أحد أضلاع الثلاثي الهجومي برفقة محمد صلاح وساديو ماني.

وقال ليفربول في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للنادي: “وافق روبرتو فيرمينو اليوم الأحد، على عقد جديد طويل الأمد مع نادي ليفربول”.

ولم يذكر النادي الإنجليزي أي تفاصيل أخرى بشأن العقد الجديد للاعب البرازيلي، إلا أن التقارير تشير إلى أنه وقع على عقد جديد لمدة 5 أعوام، وبراتب أسبوعي يصل إلى 180 ألف جنيه إسترليني، أي أن العقد الجديد يستمر حتى عام 2023.

وقال فيرمينو في حديث للموقع الرسمي للنادي: “كان قرارًا سهلًا، لقد احتضنني النادي بطريقة رائعة، ونعمل بطريقة جيدة تروق لي، سعيد بدعم الفريق بأكمله، وأنا سعيد جدًا هنا”.

وختم الدولي البرازيلي: “كل شيء يناسبني هنا بأفضل طريقة ممكنة، إن زملائي في الفريق رائعون وأنا ممتن للعب في هذا النادي، أحب ليفربول، وأعشق دعم الجماهير، فهم يدعموننا بشكل مستمر، والعمل الذي يقومون به طوال المباريات أمر رائع”.

يذكر أن اللاعب روبرتو فيرمينو انضم لفريق ليفربول صيف (2015) قادمًا من نادي هوفنهايم الألماني، ولعب مع الريدز 140 مباراة حتى الآن وسجل 50 هدفًا.