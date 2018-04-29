ماجر قد يعود لتوليفة حليش وبلكالام في محور الدفاع

كشفت مصادر مقربة من الطاقم الفني للخضر أن الناخب الوطني رابح ماجر يفكر جديا في توجيه الدعوة لمدافع نادي إستوريل البرتغالي رفيق حليش في التربص القادم للمنتخب الوطني تحسبا للقاء البرتغال الودي يوم 7 جوان وقبله اللقاء الودي أمام المنتخب الإفريقي الذي لم تعرف هويته بعد، فبعد أن أعاد السعيد بلكالام إلى المنتخب خلال التربص الذي سبق لقاء تنزانيا وإيران يسير ماجر إلى الاستعانة بالتوليفة الدفاعية للخضر قبل سنوات والتي كانت أكثر تجانسا ومنحت الخط الخلفي أكثر أمانا وهو ما يسعى صاحب الكعب الذهبي لإعادته.

تصريحاته الأخيرة بشأن حليش مغلوطة

سبق للناخب الوطني أن أكد على هامش الجمعية العامة للفاف وفي رد على سؤال حول إمكانية عودة حليش إلى المنتخب الوطني وهو الذي يقدم في مستوى كبير خلال الجولات الأخيرة في الدوري البرتغالي، أنه ليس كل من سجل هدفا تتم دعوته للخضر، لكن في الحقيقة اللاعب يتواجد ضمن مخططات ماجر الذي يراقب تطوره منذ مدة طويلة وينتظر فقط عودته إلى مستواه من أجل إعادته إلى المنتخب وقد يكون ذلك خلال التربص القادم.

حليش لا يزال قادرا على العطاء وأرقامه جيدة

في حال قرر الناخب الوطني إعادة حليش من جديد إلى المنتخب الوطني فقراره سيكون صائبا بالنظر إلى العديد من المعطيات فاللاعب يبلغ 31 سنة من العمر ولا يزال قادرا على العطاء بأريحية مع المنتخب دون نسيان أرقامه هذا لموسم مع ناديه إستوريل، حيث شارك في 20 لقاء منها 19 لقاء كأساسي جامعا 1750 دقيقة لعب وهو حجم منافسة مرشح لارتفاع مع نهاية الموسم دون الحديث عن خبرته الكبيرة في مختلف ملاعب القارة السمراء وفي كأس أمم إفريقيا.

المنتخب يضم لاعبين أكبر سنا من حليش

بإلقاء نظرة على قائمة المنتخب الوطني التي استدعاها ماجر لآخر تربص للخضر نجد تواجد لاعبين في سن حليش وهناك من يكبره وبأقل خبرة من مدافع النصرية السابق دون نسيان قيمة اللاعب وسلوكه الذي سيخدم المجموعة ويمنح الكثير من الثقة في الخط الخلفي، التي افتقدها الخضر في السنوات الأخيرة بالرغم من تجريب أكثر من خطة دفاعية.

ماجر يبحث عن التتويج بالكان وحليش حل جيد للدفاع

ما يجعل من تواجد حليش في المنتخب ممكن جدا وسيكون بمثابة إضافة لدفاع الخضر هو الهدف الذي سطره ماجر مع الخضر، فصاحب الكعب الذهبي لا يملك أي مشروع للمستقبل أو تكوين منتخب شاب للاستحقاقات القادمة بل يريد تكوين منتخب قادر على التتويج بكان 2019 فقط حسب كلامه واستدعاءه للاعبين كبلكالام وشاوشي يؤكد ذلك وبما أن حليش واحد من أحسن المدافعين المحوريين الجزائريين وجب استدعاءه لأنه أفضل حل لدفاع الخضر في الوقت الحالي.

ب-بكوش

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