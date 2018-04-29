مانشستر سيتي يكسر رقمًا صمد 63 عامًا

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رقمًا مميزًا بعد الفوز اليوم الأحد، على فريق وست هام اللندني (4-1)، ضمن الجولة الـ 36 من البريميرليغ.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “فوز السيتي يعد الخامس على التوالي على وست هام، وثالث انتصار على التوالي للفريق في العاصمة لندن، بعد الفوز على آرسنال وتوتنهام مؤخرًا، وهو رقم لم يتحقق منذ جانفي 1955”.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي حقق اليوم الفوز رقم 30 له في الدوري، ليعادل بذلك إنجاز تشيلسي في الموسم الماضي مع أنطونيو كونتي، الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات لفريق في موسم واحد، برصيد 30 انتصارًا، علمًا بأن مانشستر سيتي ما زال أمامه 3 مباريات وإمكانية تحطيم رقم تشيلسي قائمة.

وبات وست هام يونايتد هو الفريق التاسع من الدوري الإنجليزي، الذي يتلقى 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة من بطل الدوري في الموسم الحالي.

وفي آخر 3 زيارات لمانشستر سيتي إلى ملعب وست هام، سجل الفريق الأزرق 13 هدفًا، وفي الانتصارات الخمسة المتتالية بين الفريقين، والتي حقق السيتي الفوز فيها، تلقت شباك وست هام 21 هدفًا، بينما سجل لاعبو وست هام 3 أهداف فقط.