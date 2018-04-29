نابولي يعود لعرض وناس على ساسولو بعقد دائم وليس على شكل إعارة

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس أن نادي نابولي الإيطالي مصرّ على ضم لاعب الأزوري سيموني فاردي الموسم المقبل، فبعد أن تقدم بعرض رسمي في جانفي الماضي بلغ 30 مليون أورو، إضافة للاعب هاهو يعود حتى قبل بداية مرحلة الانتقالات الصيفية، حيث كشف موقع “أريا نابولي” في خبر وصفه بالحصري أن العرض ارتفع بشكل ملموس ووصل لخمسين مليون أورو إضافة إلى الدولي الجزائري آدم وناس أو زميله الكرواتي روج .

ساري مستعد للتخلي عن وناس بشكل نهائي

المتتبع لأخبار وناس يعلم أن إدارة نابولي عرضت آدم على ساسولو بعقد إعارة وهو ما رفضته إدارة الفاردي نيرو، لكنها في العرض الحالي ستقدمه بشكل نهائي، الموقع السابق قال أن ساري وافق على انتقال وناس بشكل نهائي بعقد طويل الأمد إضافة إلى خمسين مليون أورو، وهو ما يعني أن فكرة الاحتفاظ بآدم بسبب أنه موهبة صاعدة صار من الماضي والنادي مستعد للتخلي عنه بما أنه لم يقنع في عامه الأول، يشار إلى أن إدارة نابولي خيرت إدارة ساسولو بين الخمسين مليونا وناس والخمسين مليونا وإعارة روج ما يعني أن كفة الشابين غير متوازنة .

ساسولو سيرفض العرض لأنه يريد تسويق لاعبه للدوري الإنجليزي

رغم أن العرض ضخم ولا يرفض إلا أن تقارير إيطالية قالت أن إدارة ساسولو ربما لن تقبل به، الصحافة الإيطالية قالت أن العرض ضخم لكن إدارة ساسولو لا ترغب في تسويق لاعبها لأندية الدوري الإيطالي وتسعى لبيعه لأحد الأندية الإنجليزية، النادي الأقرب هو نادي تشيلسي الذي يقال أنه قدم عرضا ضخما هو الآخر، وفي انتظار بداية سوق الانتقالات الصيفية فإن أي وجهة مستقبلية لوناس ستكون مميزة لأنه فقد ثقة الجميع في نابولي حتى الرئيس دي لاورنتيس ما يعني أن رحيل المدرب ساري لن يغير من الأمر شيئا .