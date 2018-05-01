آرسنال وراء رحيل مساعد كلوب عن ليفربول

فجر الرحيل المباغت لزيليكو بوفاتش، المدرب المساعد في ليفربول، العديد من التساؤلات، خاصة وأن الفريق يخوض فترة حاسمة، مع اقترابه من التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ونشر نادي ليفربول، بيانا أمس الإثنين، عبر الموقع الرسمي له، أشار فيه إلى عدم استكمال بوفاتش، مسيرته مع الفريق لأسباب شخصية.

وذكرت صحيفة الديلي ميل، نقلا عن نظيرتها برافادا، أن زيليكو بوفاتش، رتب كل شيء بالفعل، للانتقال إلى آرسنال، لخلافة المخضرم آرسين فينغر، الذي سيرحل عن الفريق، بعد أن قاده لمدة 22 عاما.

وبدأ الثنائي كلوب وبوفاتش، العمل سويا منذ عام 2004 بفريق ماينز، إلى أن انتقلا لتدريب ليفربول، حيث كان بوفاتش، نقطة التواصل بين المدرب الألماني واللاعبين في الموسم الأول، نظرا لضعف اللغة الإنجليزية لديه، في تلك الفترة.

ويعد بوفاتش، من أهم العوامل في نجاح منظومة كلوب، خلال الفرق التي قام بتدريبها، إذ كان يتولى وضع الخطط، في حين يظل كلوب، هو الرجل الاول صاحب الكاريزما والابتسامة العريضة في المباريات.