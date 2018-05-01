أبناء “المكرة” يتوجون بثاني كأس للجمهورية

توج اتحاد بلعباس بكأس الجزائر للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه مساء اليوم بنتيجة ( 2-1) على شبيبة القبائل، وقد افتتح اتحاد بلعباس باب التسجيل بواسطة حمزة بلحول الذي تلقى كرة عرضية، وسدد من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة الثانية، ولم يحتسب الحكم عبيد شارف، وشهد الشوط الأول سيطرة مطلقة من طرف “العقارب”، الذين احتلوا وسط الملعب واستحوذوا على جميع الكرات، وتمكن نفس اللاعب من إضافة الهدف الثاني بعد تلقيه كرة في العمق من زواري في الدقيقة 49، وتمكنت الشبيبة من تقليص النتيجة عن طريق جرار، برأسية بعد مخالفة مباشرة من مهدي بن علجية، في الدقيقة 56.

وطرد الحكم عبيد شارف، حارس شبيبة القبائل، مليك عسلة، بعد اعتداء عنيف على بلحول ليحتسب ركلة جزاء، لكن ضيعها بونوة في الدقيقة 76، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز بلعباس..

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