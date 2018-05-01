إدارة ومدرب شالك يدعمان بن طالب والجزائري يدافع عن نفسه

لم تكن ردود الفعل على تصرف لاعب الخضر نبيل بن طالب في لقاء مونشنغلادباخ متوقعة بالمرة، ففي الوقت الذي انتظر فيه الجميع مهاجمة اللاعب وحتى معاقبته، لقي الدولي الجزائري دعما منقطع النظير من الإدارة ممثلة في المدير الرياضي كريستيان هايدل ومن المدرب أيضا دومينكو توديسكو الذي أدلى بتصريحات دعم فيها اللاعب وهاجم الحكم، نبيل بدوره أدلى بتصريحات تهكم فيها على لاعب مونشنغلادباخ مؤكدا أنه لم يلمسه البتة .

كريستيان هايدل: ” نبيل لم يكن يستحق حتى البطاقة الصفراء”

البداية كانت بالمدير الرياضي كريستيان هايدل، هذا الأخير هاجم الحكم وأشاد كثيرا بلاعبيه حين قال: ” أنا سعيد للتعادل المحقق رغم أنه كان على أرضنا، أعتقد أنه بقيمة النصر بما أننا خسرنا بن طالب بسبب الطرد، الطرد بنظري غير مستحق، لا يوجد هناك أي اعتداء ولم يكن هناك أي التحام، أعتقد أن البطاقة الحمراء كانت قاسية جدا ونبيل لم يكن يستحق حتى البطاقة الصفراء” .

مدرب شالك: ” في نظري لم تكن هناك أي مخالفة”

من جهته أدلى مدرب شالك بدلوه في هذا الخصوص، حيث ذهب بعيدا حين قال أن بن طالب لم يلمس اللاعب الخصم بتاتا وأضاف” ببساطة لم تكن هناك أي مخالفة، يد بن طالب ارتفعت في وقت لا يجب أن تفعل ذلك، لكنها لم تلمس جبهة اللاعب ولم يكن هناك أي احتكاك، هناك لاعبون كثر يقومون بهذه اللقطات مثل ريبيري مثلا لكن لم تكن هناك ضدهم أي بطاقات “.

بن طالب: “ستيندل تصرف كالطفل وليس هكذا نلعب كرة القدم”

أما المعني نبيل بن طالب فكانت له تصريحات فيها الكثير من الاستفزاز لغريمه ستيندل لاعب مونشنغلادباخ، حيث وصفه بالطفل الذي يفتقد للرجولة وقال:” أعترف أن يدي لم يكن ضروريا أن ترتفع في وجه الخصم، لكن لم يكن هناك أي اعتداء، أعتقد أن ما قام به ستيندل لا يشرفه، لقد تصرف مثل الطفل وهذه ليست كرة القدم الحقيقية “.

” لم أكن أستحق الطرد، لكني أتقبل قرار الحكم”

في الأخير حاول بن طالب التأكيد أنه لا يستحق الطرد لكنه في المقابل كشف عن تقبله لقرار الحكم وفي هذا الشأن قال:” بنظري لم تكن بطاقة حمراء، الحكم لم يشاهد اللقطة ومساعداه أيضا، لقد أعدت اللقطة عشرات المرات ولم أر أن هناك أي ضرورة لبطاقة حمراء، لم أستحق الطرد على العموم وأنا أتقبل قرار الحكم “.