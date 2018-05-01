برشلونة يقدم نجمه هدية لأتلتيكو مدريد من أجل ضم غريزمان

عرض برشلونة لضم غريزمان يتضمن عثمان ديمبيلي

يواصل نادي برشلونة الإسباني سعيه لضم النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق.



ويرتبط نادي برشلونة بضم غريزمان منذ فترة ليست بالقصيرة حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية سعي النادي الكتالوني الى ضم اللاعب طوال هذا الموسم وأشارت التقارير بأن اللاعب بات قريباً بالفعل من حسم الصفقة.

ووفقاً لما جاء بالعديد من الصحف الإسبانية فإن إدارة البلوغرانا تفكر بقوة في إدراك عثمان ديمبيلي نجم الفريق ضمن صفقة انتقال غريزمان لضمان تقديم الإغراءات الكافية أمام الروخي بلانكوس للموافقة على رحيل اللاعب.

وأشارت الصحف بأنه مع وصول البرازيلي فليب كوتينيو الشتاء الماضي فإن فرص ديمبيلي باتت قليلة بجانب كثرة إصاباته حيث لم يشارك سوى في 21 مباراة وسجل هدفين فقط وصنع 8 أهداف.

ويفكر نادي برشلونة في إعارة اللاعب لأتلتيكو مدريد ضمن صفقة غريزمان من أجل إكتساب الخبرات الكافية بالمستقبل وهي الصفقة التي ستُرضي جميع الاطراف وتضمن عدم غضب مسؤولي الروخي بلانكوس من نظرائها في برشلونة.

هذا ويمتلك اللاعب عروضاً أخرى للرحيل عن برشلونة في الصيف أبرزها ارسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي قد يضم اللاعب لتحقيق احلامه بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر ان نادي برشلونة قد قام بضم اللاعب الصيف الماضي قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو.