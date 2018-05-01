بن سبعيني يبصم على مستوى ممتاز

قدم لاعب الخضر رامي بن سبعيني واحدا من أحسن لقاءاته وذلك ضد تولوز في اللقاء الذي جمع ناديه بهذا الأخير، اللقاء انتهى بفوز رفقاء رامي بهدفين مقابل هدف وحيد ليرفعوا بذلك رصيدهم للنقطة الـ51 في المركز السادس، اللقاء عرف مشاركة الجزائري كأساسي ولعب كامل أطواره فيما شارك الجزائري الآخر مهدي زفان بديلا ولعب آخر 18 دقيقة من اللقاء وقدم مستوى مقبولا لأبعد الحدود .

حصل على تقييم ممتاز واختير ثاني أحسن لاعب في اللقاء

بعد مستواه المميز جدا منح موقع “هو سكورد” العالمي تقييما وقدره 7.8 من عشرة وهو تقييم أكثر من ممتاز للاعب مدافع، الموقع السابق يكون قد منح رامي هذا التقييم بسبب المستوى الهجومي الكبير الذي قدمه بحيث ساهم في عشرات الطلعات، التقييم المقدم منح لاعب الخضر ترتيب ثاني أحسن لاعب في اللقاء وربما يمنحه شرف التواجد في التشكيلة المثالية التي ستختار بعد نهاية الجولة .

غضب عارم في تولوز بسببه والحساب الرسمي للنادي يسخر من اللاعب

عرف لقاء ران وتولوز الذي جرى أمس حالة تحكيمية، حيث مثّل الجزائري بوضوح في الدقائق الأخيرة من اللقاء في وقت كان فيه الخصم قريب من التعديل، الأمر لم يمر مرور الكرام، حيث هاجمت جماهير تولوز لاعب الخضر بعنف وشتمته بكل أنواع الشتائم حتى أن الحساب الرسمي لتولوز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سخر من اللاعب وهي سابقة، بن سبعيني لم يقف مكتوف الأيدي بل رد على التغريدة بقول كلمة “شكرا” في إشارة إلى أنه غير مبال بما يقال عنه .

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