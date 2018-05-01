خافي مارتينيز خارج موقعة البرنابيو

تلقى نادي بايرن ميونيخ الألماني صدمة قوية قبل ساعات قليلة من مباراته الهامة والمرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكدت التقارير بأن خافي مارتينيز لاعب وسط العملاق البافاري أصبح خارج حسابات يوب هاينكس للمباراة في اللحظات الأخيرة بداعي الإصابة.

وكان مارتينيز قد تعرض لإصابة قوية في الرأس بمباراة الذهاب ولم يقوى على إكمال اللقاء قبل أن يخضع لإختبار طبيعي قبل مباراة العودة وفشل في إجتيازه بنجاح.

وتأكد عدم مشاركة اللاعب بصورة نهائية في المباراة الأمر الذي زاد من أوجاع يوب هاينكس الذي يعاني من إصابات عديدة قبل هذه المباراة الهامة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت بأن اللاعب تعافى من الإصابة وبات جاهزاً لتدعيم وسط فريقه بلقاء العودة ولكن أتت الرياح بما لا تشتهيه السفن حيث من المتوقع أن يشارك توليسو بدلاً منه بالتشكيلة الأساسية للمباراة.

وكان مارتينيز قد أُصيب بكدمة قوية في الجمجمة أدت لعدم إكماله مباراة الذهاب بالإضافة الى غيابه عن مباراة الفريق الماضية ببطولة الدوري ومباراة إياب نصف نهائي الأبطال أيضاً.

الجدير بالذكر ان بايرن ميونخ سيخوض المباراة وسط غيابات عديدة لأبرز نجومه وهم مانويل نوير وجيروم بواتينغ وفيدال وروبن وكومان.