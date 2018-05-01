دي فرانشيسكو يشعل الأجواء قبل موقعة الإياب أمام ليفربول

أعلن أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب نادي روما الإيطالي تحديه لنادي ليفربول الإنجليزي وذلك قبل لقاء الفريقين على ملعب الاوليمبيكو في إياب الدور نصف النهائي ببطولة أبطال أوروبا.

وكان روما قد سقط بجولة الذهاب على ملعب انفيلد بنتيجة 5-2 وباتت وضعيته صعبة قبل أن يذكر دي فرانشيسكو الجميع بما حدث أمام برشلونة وكيف نجح فريقه في إقصاء النادي الكتالوني.

وخلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل اللقاء قال: “سنقاتل أمام ليفربول سنكون أمام 70 الف متفرج من أنصارنا لا نتوقع أداء هزيل لفريقنا”.

وتابع: “أتوقع أن أشهد فريقاً يقاتل للرمق الأخير مع وجود الحافز والرغبة في تجاوز تلك العقبة وسأكون سعيداً بتحقيق ذلك بالطبع”.

وأضاف: “أود أن نخوض المباراة التي خضناها أمام برشلونة بكل تفاصيلها وسنقاتل من أجل الوصول للمباراة النهائية حتى لو لم يكن ذلك سهلاً”.

كما علق البلجيكي رادجا ناينجولان أيضاً عن المباراة بالمؤتمر الصحفي حيث قال: “إحراز ثلاثة أهداف ليست بالمهمة الصعبة لقد فعلناها من قبل أمام برشلونة وفعلنا ذلك هنا في روما”.

وتابع: “سنقاتل من أجل الفوز وسنحاول تجنب تلك الأخطاء التي ارتكبناها بمباراة الذهاب الجميع يجب أن يكون بقمة تركيزه”.