رونالدو: إنييستا أفضل لاعب إسباني في التاريخ

لم يستبعد الظاهرة البرازيلية رونالدو، أن يبحث ناديه السابق ريال مدريد عن مهاجم، ليكون بديلًا لكريم بنزيما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم إشادته بالفرنسي.

وقال رونالدو في تصريحات لبرنامج “إل لارغيرو” أبرزتها صحيفة “آس”: “بنزيما لاعب رائع، ويقوم بالعديد من الأشياء الأخرى وليس فقط تسجيل الأهداف، وخاصة في الجانب الدفاعي، ربما أفضل مني، هو يقوم بالأشياء بالشكل الصحيح، لكنه يفتقد إلى الحظ”.

وأضاف نجم ريال مدريد السابق: “هل يمكن أن يتعاقد الريال مع مهاجم آخر في الصيف؟، لا أحد يعرف ما تخطط له إدارة النادي في الميركاتو، ولكن فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) يمكن أن يفاجئنا في أي لحظة”.

وعن الممر الشرفي لبرشلونة: “لا أمانع في عمل ممر شرفي، ولكن في نفس الوقت لا أجد مشكلة في عدم القيام به، هذا لن يضيف أي شيء، طالما أن البطل تم تحديده بالفعل”.

وعن المقارنة الدائمة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قال: “كلاهما رائعان، في كل عام أحدهما يكون أفضل من الآخر”.

وعن أندريس إنييستا أكد نجم السامبا: “أعتقد أنه كان يستحق الحصول على الكرة الذهبية، لكن في نفس الوقت هو لا يحتاجها، لقد بعثت برسالة له على إنستغرام، لأحييه على مسيرته الرائعة، بالنسبة لي هو أفضل لاعب إسباني في التاريخ”.