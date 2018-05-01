ريال مدريد يستهدف ضم الجوهرة الثمينة في مانشستر سيتي

ريال مدريد يرغب في ضم غابريال خيسوس

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه الى ضم العديد من اللاعبين المميزين الصيف المقبل وذلك بهدف إعادة هيكلة الفريق للمنافسة على الالقاب المحلية والأوروبية بقوة كعادته.



ولعل مركز المهاجم الصريح هو أبرز المراكز التي تشغل عقل فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في ظل تراجع أداء الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق بشكل واضح وتراجع مردوده التهديفي أيضاً.

وأكدت العديد من الصحف العالمية بأن فلورنتينو بيريز وضع نصب أعينه على ضم اللاعب البرازيلي غابريال خيسوس نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والذي يُعد واحداً من أبرز المواهب الصاعدة بتشكيلة النادي الإنجليزي.

وأشارت الصحف بأن ريال مدريد يرغب بالإستفادة من رغبة بيب غوارديولا مدرب الفريق بضم إيسكو الاركون لاعب وسط الميرنغي من أجل ضم اللاعب الشاب والحصول على خدماته بسعر مقبول.

ويستهدف نادي مانشستر سيتي تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة ولكن خيسوس أغلق الباب أمام مفاوضات تمديد عقده لأجل غير مسمى وهو ما دفع ريال مدريد لمحاولة ضمه.

كما أكدت التقارير بأن غوارديولا مهووساً بفكرة ضم إيسكو من ريال مدريد وهي الميزة التي يحاول مسؤولي النادي الملكي إستغلالها من أجل ضم خيسوس خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد وضع العديد من الأسماء على الطاولة تمهيداً لضمها خلال الصيف المقبل وأبرزها الإنجليزي هاري كين هداف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي.