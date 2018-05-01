سر انسحاب برشلونة من صفقة نجم لاتسيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سر انسحاب برشلونة من سباق التعاقد مع الصربي الموهوب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان فريق لاتسيو الإيطالي.

ووفقا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن برشلونة كان يراقب سيرجي في الفترة الماضية، ونال إعجاب كشافي النادي الكتالوني، لكن مسؤولي البارسا تراجعوا عن ضمه واتجهوا لخيارات أخرى.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة فضل التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو، من غريميو البرازيلي، بدلا من سافيتش، بسبب ارتفاع سعر لاعب لاتسيو، والمقدر حاليا بـ 80 مليون يورو، بعد دخول عدد من الأندية في مفاوضات لضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن سافيتش يمتلك عروضا من ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، من أجل ضمه في الصيف المقبل.

ولفتت إلى أن لاتسيو رفض عرضا من جوفنتوس خلال الفترة الماضية من أجل ضم ميلينكوفيتش لأنه ينتظر عرضا مالية أكبر خاصة من الدوري الإنجليزي.

وأبرزت الصحيفة أن برشلونة خرج من سباق سيرجي مثلما فعل في صفقة جوليان فايغل، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، بسبب سعره العالي أيضا.