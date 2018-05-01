غوارديولا يجتمع بسوريانو ومحرز على رأس جدول الأعمال

كشفت صحيفة “مانشيستر إيفينيغ نيوز” ( المان) المحسوبة على أندية مانشستر أن المدرب بيب غوارديولا اجتمع بداية الأسبوع الحالي مع المدير الرياضي للنادي فيران سوريانو، محور الاجتماع كان التخطيط لصفقات الموسم المقبل، حيث طالب التقني الإسباني مديره الرياضي سرعة إنهاء صفقات الموسم وأبرزها لاعب الخضر رياض محرز، الصحيفة السابقة قالت أن محرز كان على رأس جدول الأعمال، حيث تمنى غوارديولا لو تنته الأمور في أسرع وقت وفي بداية الميركاتو الصيفي، وتشير جميع المؤشرات أن رياض هو أولى صفقات السيتي إلا في حال حدوث معجزة مثل تلك التي حدثت في الشتاء الماضي ورفض ليستر تسريحه رغم العرض المالي الكبير المقدم .

غوارديولا: ” نستهدف التعاقد مع لاعبين ولا حدود لميزانية الميركاتو ”



في ذات السياق أدلى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بتصريحات في الندوة الصحفية التي عقدها بعد نهاية لقاء فريقه يوم أمس ضد واست هام، بيب سؤل عن الميركاتو وهنا أكد كل ما أتت به صحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز وقال أنه يستهدف لاعبين من دون أن يسميهم ( المان قالت أنهما جورجينو لاعب نابولي ومحرز) أما عن القيم المالية فسخر بيب من السؤال وقال أنها ستكون ميزانية غير محدودة في نفي غير مباشر لكل ما دار عن دخول المان سيتي ضمن قانون اللعب المالي النظيف وقد سبق للإعلام الانجليزي أن تحدث عن رصد إدارة النادي لمبلغ 200 مليون أورو لحسم صفقات الصيف.

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