ماجر: ” آلو إيمبولي نحتاج بن ناصر أمام السعودية”

سيكون الناخب الوطني رابح ماجر بعد أيام من الآن أمام فرصة لتجسيد جملته الشهرية “آلو بورتو” لكن هذه المرة ليس مع براهيمي بل مع زميله في المنتخب ولاعب نادي إيمبولي إسماعيل بن ناصر، حيث سيتصل صاحب الكعب الذهبي بمسؤولي النادي الإيطالي الذي تمكن أول أمس من تحقيق الصعود رسميا إلى الكالتشيو واللقاءات الأربعة المتبقية في “السيري ب” ليست لها أهمية في حسابات النادي ليطلب منهم تسريح اللاعب بن ناصر من أجل الدخول في تربص الخضر التحضيري للقاء السعودية الودي يوم التاسع ماي الداخل.

لبى طلب إيمبولي قبل لقاء إيران وينتظر رد الجميل

ما سيقوم به ماجر بدعوة بن ناصر للمشاركة في لقاء السعودية الودي يوم التاسع ماي بقادش الإسبانية هو بمثابة طلبه لرد الجميل من قبل إدارة النادي الإيطالي الذي قدم له خدمة كبيرة جدا، عندما قام بتسريح بن ناصر من تربص الخضر الأخير ولم يشارك في اللقاء الودي أمام إيران بالرغم من أنه كان يملك الحق في رفض تسريح اللاعب ضمن تواريخ الفيفا، غير أن ماجر قام بذلك من باب توطيد العلاقة مع مسؤولي أندية محترفينا وسمح بمشاركة بن ناصر في لقاء ضمن الدوري الإيطالي.

إيمبولي من حقه الرفض وبن ناصر قريب من مغادرة النادي

في حال ما تقدم الناخب الوطني فعلا بدعوة بن ناصر لحضور اللقاء الودي أمام السعودية، يبقى القبول بيد مسؤولي نادي إيمبولي الذين يمكنهم رفض تسريح اللاعب بحجة أن اللقاء لا يدخل ضمن تواريخ الفيفا وينكر جميل ماجر خاصة أن النادي تمكن من تحقيق الصعود واللاعب قد يغادر في الصيف القادم، وبالتالي لا حاجة لإيمبولي من علاقة مع مسؤولي الكرة الجزائرية وعلى رأسهم ماجر الذي سيكون في ورطة حقيقية إن رفض إيمبولي تسريح لاعبه.

كيف سيكون موقف ماجر لو يرفض إيمبولي تسريحه

ما قاله ماجر في تصريحاته الإعلامية ورغبته في فتح علاقة طيبة مع الأندية التي يلعب لها محترفينا، قد تسقطه إدارة إيمبولي في الماء وهنا سيكون صاحب الكعب الذهبي في موقف محرج للغاية أمام الجمهور الجزائري والمسؤولين عن الكرة في البلاد، فماجر قام بمخاطرة كبيرة عندما سرح اللاعب وهو في تربص مع المنتخب يدخل ضمن تواريخ الفيفا من أجل إرضاء “الطليان” وفي حال تم صفعه برفض تسريح بن ناصر، فالأكيد أنه مطالب بمواجهة الإعلام وكشف ما حدث وعدم الهروب وبث فيديوهات عبر موقع الفاف.

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