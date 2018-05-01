مانشيني يقترب من تدريب المنتخب الإيطالي

يدرس المدرب روبرتو مانشيني، تولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي، بعد فسخ تعاقده مع فريق زينيت سان بطرسبرغ، الروسي.

وذكرت وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن روبرتو فابريسيني الرئيس المؤقت للاتحاد الإيطالي، قال إن هناك مقابلة جمعت نائب رئيس الاتحاد، اليساندرو كوستاكورتا، والمدير الرياضي غابريلي اوريالي، وروبرتو مانشيني، يوم الاثنين وقال فيها إن بإمكانه إنهاء عقده مع زينيت، لكي يصبح المدير الفني للمنتخب الوطني.

وأضاف فابريسيني، أن المحادثات مع مانشيني ستستأنف بعد انتهاء الدوري الروسي في 13 ماي الجاري.

ويبحث الاتحاد الإيطالي عن مدير فني جديد للمنتخب الملقب بالأزوري، منذ إقالة جيان بييرو فينتورا، إثر الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 المقررة بروسيا.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أمس الأول الأحد، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لم يتول أي منصب منذ إقالته من تدريب بايرن ميونخ الألماني في سبتمبر الماضي، رفض عرضا لتدريب المنتخب الإيطالي.

وكان أنشيلوتي، المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الإيطالي، خلفا للمدرب المؤقت الحالي للفريق، لويجي دي بياجيو.

ويتولى لويجي دي بياجيو تدريب المنتخب الإيطالي مؤقتا، حيث يقوده خلال المباراتين الوديتين أمام الأرجنتين وإنجلترا.

ويخوض الأزوري 3 مباريات ودية أخرى خلال الفترة بين 28 ماي والرابع من جوان،حيث يقابل السعودية وفرنسا وهولندا.