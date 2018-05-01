مورينيو يواصل التخطيط لخطف مدافع برشلونة

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع مدافع برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية؛ “فإن مورينيو ينوي التخلي عن السويدي فيكتور لينديلوف، مدافع الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، لأنه يريد جلب الثنائي جوني إيفانز، مدافع وست بروميتش، وصامويل أومتيتي من برشلونة.

وانضم السويدي فيكتور لينديلوف لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي من بنفيكا، لكن مستواه لم يرضى عنه مورينيو مع الفريق في الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن مورينيو لم يستسلم في صفقة التعاقد مع صامويل أومتيتي من برشلونة، في الصيف من أجل تدعيم صفوف الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد مورينيو مع أومتيتي لن يكون سهلًا في ظل إعادة برشلونة مفاوضاته مع الفرنسي من أجل تمديد عقده.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، أن برشلونة سوف يتفاوض مع أومتيتي في الأسابيع المقبلة، من أجل التوصل للاتفاق على تمديد عقده قبل مشاركة صامويل مع فرنسا في كأس العالم.

ويشار إلى أن أومتيتي انتقل لبرشلونة من ليون مقابل 35 مليون يورو في صيف (2016) ويملك 60 مليون يورو كشرط جزائي في عقده مع البارسا.