موسم بلفوضيل ينتهي ومدرب بريمن يقرر عدم الاعتماد عليه

بعد أن كان لاعبا أساسيا، هاهو لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل يلازم الدكة، الجديد هو غياب إسحاق عن لقاء بوروسيا دورتموند الذي جرى أمس، حيث بقي على الدكة طيلة التسعين دقيقة، ويبدو أمر تهميش بلفوضيل طبيعيا وعاديا إذ أعلن النادي الطلاق مع لاعب الخضر الذي سيعود رسميا لناديه السابق بعد أن قرر عدم شراء عقده، بالعودة للقاء فقد انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة وهي نتيجة تصب في مصلحة شالك ولاعبه الجزائري نبيل بن طالب، بعد أن حافظوا على مركزهم الثاني في الترتيب العام . يشار إلى أن إسحاق بلفوضيل كان قد قرر عدم البقاء في بريمن حتى في حال رغب في شراء عقده، فبحسب بعض التقارير فإن بلفوضيل اجتمع مع وكيل أعماله وقررا معا الرحيل معتبرين أن بريمن ليس البيئة المناسبة لتطور اللاعب الذي سينتقل بنسبة كبيرة لدوري جديد قد يكون الإنجليزي.

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