ميلان ينضم لصراع الظفر بخدمات مهاجم تشيلسي

LinkedIn باتت أيام النجم الإسباني الفارو موراتا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي معدودة داخل جدران قلعة البلوز وذلك بسبب ظهوره بمستوى مخيب للآمال بأغلب مباريات الفريق فضلاً على تبديله أو حلوله بديلاً في معظم المباراة لعدم قدرته على نيل ثقة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب الفريق. وأكدت العديد من الصحف العالمية بأن موراتا قد تلقى العديد من العروض القوية بالدوري الإيطالي والذي شهد تألق اللاعب في وقت سابق حيث يستهدف ناديه السابق جوفنتوس إستعادة خدماته مرةً أخرى الصيف المقبل. كما أكدت الصحف الإيطالية بأن جوفنتوس ليس النادي الوحيد الذي يستهدف التعاقد مع موراتا حيث ينوي نادي ميلان الإيطالي ايضاً الإنضمام لصراع الأندية الراغبة بالتعاقد مع اللاعب وذلك من أجل تدعيم هجوم الروسونيري الموسم المقبل. وتنوي إدارة ميلان عقد العديد من التدعيمات المميزة في الصيف من أجل إعادة الفريق لوضعه الطبيعي بالإضافة تنفيذ خطوات مشروع النادي الرياضي للمنافسة على الألقاب من جديد وأصبح موراتا جزء من هذا التخطيط. كما أكدت الصحف بأن موراتا لا يرى نفسه لاعباً في تشيلسي لعدم توافر أجواء النجاح بالنسبة له وهو ما دفعه للتفكير في إتخاذ خطوات جادة للرحيل عن ناديه والبحث عن تحدي جديد من أجل إستعادة مكانته كواحد من أبرز هدافي الكرة الاوروبية. وبات مستقبل موراتا بالانضمام للمنتخب الإسباني قبل بطولة كأس العالم المقبلة بروسيا في خطر كبير عقب تراجع مستواه بقوة وعدم ثقة كونتي بإمكانياته وهو سبب كبير يدفع اللاعب للرحيل. كما يمتلك موراتا عرضاً من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يرغب في الحصول على خدماته الصيف المقبل ايضاً وهو هدف كبير للأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس الذي يحلم بالتتويج ببطولة دوري ابطال أوروبا. الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي قد تعاقد مع موراتا الصيف الماضي قادماً من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون جنيهاً إسترليني. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

