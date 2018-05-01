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هدف كيميتش يدخل تاريخ دوري الأبطال

1 مايو 2018 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 132 زيارة

حقق جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ الألماني، رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيل الهدف الأول لفريقه البافاري، أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني في مباراة إياب نصف نهائي البطولة، الجارية على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال الموقع الرسمي لـ”فيفا” إن كميتيش، أول لاعب ألماني يسجل 4 أهداف في تشامبيونز ليغ بالموسم الجاري متفوقا على توماس مولر، مهاجم بايرن وتيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ أصحاب 3 أهداف.

وتابع أن كميتش أول ألماني يسجل في مباراتين ضد ريال مدريد في الأدوار الإقصائية في موسم واحد، وهو اللاعب الثاني الذي يسجل هدفين في ريال مدريد منذ ألفارو موراتا مع جوفنتوس موسم 2014ـ2015.

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