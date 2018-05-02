آرثور ميلو حزين بسبب مثله الأعلى

كشف البرازيلي الشاب، آرثور هينريك ميلو، لاعب وسط غريميو البرازيلي، والذي سينتقل لنادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة، عن سبب حزنه قبل انضمامه للفريق الكتالوني.

وقال آرثور في تصريحات لقناة “فوكس الرياضية” البرازيلي :”كنت أود أن ألعب إلى جانب إنييستا، كان مثلي الأعلى منذ الطفولة، لقد تابعت برشلونة بسببه”.

وأضاف “راقبته دائمًا، وأريد أن أكون مثله، لقد قدم موسمًا رائعًا، ولعب دور البطولة في مسيرته الرياضية الرائعة، أنا سعيد بما فعله في عالم كرة القدم”.

وأعرب آرثور أنه كان متحمسًا من أجل اللعب في برشلونة بجانب إنييستا، لكن هذا الأمر لن يكون ممكنًا للاعب البرازيلي، بسبب إعلان الرسام الرحيل عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.