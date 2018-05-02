إيفنبرغ يتوقع غياب نوير عن المونديال

يرى ستيفان إيفنبرغ نجم بايرن ميونخ السابق، أن مانويل نوير حارس الفريق البافاري والمنتخب الألماني، قد لا يلحق بنهائيات مونديال روسيا رفقة صفوف الماكينات هذا الصيف.

وقال إيفنبرغ، خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس” الألمانية: “سيكون تواجد نوير في المونديال صعبا، وأتمنى أن يُقدر سبب ذلك، فالبعد عن المشاركة لفترة طويلة يصعب من موقفه”.

وأضاف: “لدينا حراس مرمى ممتازين مثل تير شتيغن، وأولريتش، وبيرند لينو، ومانويل نوير يمكنه لعب بطولة كبيرة في غضون 4 سنوات قادمة”.

وعانى نوير من إصابة في مشط القدم في سبتمبر الماضي، وغاب على إثرها طوال الأشهر الماضية، ولم يشارك في أي مباراة حتى الآن.

وعاد نوير للمشاركة في تدريبات بايرن ميونخ مؤخرًا، ولكن لم يتم تحديد موعد نهائي لعودته للمشاركة مع الفريق حتى الآن، رغم تأكيدات الجهاز الفني للمنتخب الألماني بوجوده ضمن صفوف حامل اللقب في روسيا الشهر المقبل.