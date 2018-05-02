المدرب الفرنسي يرفض تدريب عملاق فرنسا لأجل حُلم أكبر…

مباريات قليلة ويتم إغلاق الفصل الأخير من قصة المدرب المخضرم آرسين فينغر مع نادي ارسنال الإنجليزي الذي يتواجد على رأس إدارته الفنية منذ حوالي 22 عاماً كأثر المدربين المعمرين مع أنديتهم في تاريخ كرة القدم.

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية تقاريراً في الفترة الأخيرة تؤكد تلقي فينغر عرضاً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تولي تدريبه خلفاً لمديره الفني الإسباني أوناي إيمري.

لكن يبدو وأن المدرب الفرنسي ينوي رفض عرض أثرياء العاصمة الفرنسية باريس، حيث أنه يضع أمامه حُلماً كبيراً يسعى لتحقيقه خلال مسيرته التدريبية بعد الرحيل عن ملعب الإمارات.

وذكرت تلك التقارير أن فينغر يحلم بتدريب منتخب فرنسا بعد انتهاء بطولة كأس العالم المقبلة والتي ستنطلق في روسيا بشهر جوان المقبل، حيث يُعتبر فريق المدرب ديدييه ديشامب أحد المرشحين للفوز باللقب.

هذا الأمر لا يعني أن فينغر سيتجه للتدريب مباشرة بعد ترك ارسنال، لكنه قد يفكر أيضاً في الحصول على راحة لمدة عام من التدريب قبل العودة إليه من جديد، لكنه يضع تدريب منتخب الديوك ضمن أولوياته في الفترة القادمة.

يُذكر أن ديشامب يتواجد على رأس الإدارة الفنية لمنتخب فرنسا منذ ست سنوات، وقد يكون كأس العالم هو المحطة الأخيرة له مع منتخب بلاده من أجل ترك المهمة لمدرب آخر، خاصة في حالة الفشل في قيادة الفريق للظفر باللقب العالمي.