بن سبعيني في التشكيلة المثالية لليغ 1

عقب المردود الرائع الذي قدمه المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في لقاء فريقه ران الأخير أمام نادي تولوز في الليغ 1 الفرنسية، اختار موقع “هوسكورد” المتخصص في التقييم والإحصاء لاعب الخضر في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي عن الجولة 35 بعد أن منحه نقطة 7.8 وهو الذي اختير أحسن لاعب في المواجهة، فبن سبعيني لعب دورا كبيرا جدا في فوز فريقه الأخير بالرغم من مشاركته في الجهة اليسرى من الدفاع وهو الذي تكون في مختلف الفئات السنية كمدافع محوري، كما أن أرقام رامي مميزة هذا الموسم وهو الذي شارك في 29 لقاء بين الجهة اليسرى ومحور الدفاع بالرغم من معاناته في البداية أين كان مصابا لما تقلد المدرب صبري لموشي زمام العارضة الفنية لنادي ران.

ب-ب

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