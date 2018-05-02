بورتو مجبر على بيع براهيمي في الصيف

كشفت عديد التقارير الإعلامية البرتغالية أن نادي بورتو سيكون مجبرا خلال الميركاتو الصيفي المقبل على بيع بعض نجومه من أجل تحقيق الموازنة المالية خاصة أن الاتحاد الأوروبي للعبة يضغط على الفريق الذي اخترق قوانين اللعب النظيف وهو ما سيجعل من نادي بورتو مطالبا ببيع أفضل نجومهم وفي مقدمتهم الدولي الجزائري ياسين براهيمي لتحقيق التوازن المالي وتجنب العقوبات التي قد تمنعهم من الانتدابات في الصيف القادم بنسبة كبيرة جدا، مثلما ما وقع مع عديد الأندية الأوروبية الكبيرة التي لم تحترم قوانين اللعب المالي النظيف.

براهيمي سيغادر حتى بدون ضغط “اليوفا”

الحديث عن بيع براهيمي هذا الصيف انطلق قبل الحديث عن ضغط الاتحاد الأوروبي على نادي بورتو، فاللاعب يسير للانتقال إلى أحد الأندية التي تريد التعاقد معه وفي مقدمتها نادي إيفرتون الإنجليزي الذي سيكون في أحسن رواق للتعاقد معه بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع له قبل عام من الآن إضافة إلى نادي أولمبيك مارسيليا الذي يريد تعزيز صفوفه بخدمات اللاعب وبورتو سيبحث عن العرض المالي الجيد الذي يضمن له الاستفادة بالشكل اللازم من لاعب قدم الكثير في أربع سنوات كاملة.

تتويج بورتو باللقب سيعني رحيل براهيمي



من جانب آخر فبراهيمي هو الآخر يرغب في الرحيل وخوض تجربة جديدة احترافية في الدوري الإنجليزي الذي عبر في عدة مناسبات أنه يبقى هدفه الأول، كما أن تتويج بورتو باللقب نهاية الموسم الحالي وهو ما تحقق بنسبة كبيرة جدا(بورتو تفصله نقطة من أجل التتويج) ليكون أول لقب لبراهيمي بعد أربع سنوات قضاها في البرتغال لما قدم من غرناطة الإسباني وحان وقت رحيل اللاعب إلى وجهة جديدة.

ب-بكوش

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