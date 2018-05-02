توران: ” فيغولي بصدد كتابة التاريخ في غلطة سراي”

نال لاعب الخضر السابق ومتوسط ميدان نادي غلطة سراي التركي سفيان فيغولي الإشادة من الدولي التركي السابق إيرفين توران الذي كشف في تصريحات إعلامية عقب فوز غلطة سراي على بيشكتاش في قمة الدوري التركي أن فيغولي وزميله بلهندة بصدد صنع التاريخ في النادي وسيدخلان السجل الذهبي للفريق من أوسع أبوابه وهنا قال: ” أظن أن كل من بلهندة وفيغولي بصدد كتابة اسميها في تاريخ غلطة سراي بعد أن وصلا إلى تقديم 18 تمريرة حاسمة حتى الآن بثماني تمريرات لكل واحد منهما وهي حصيلة مرشحة للارتفاع فيما تبقى من جولات، دون نسيان الأهداف التي سجلاها والفعالية أمام المرمى وهي نقطة قوة الفريق هذا الموسم”، فرغم أن فيغولي لم يظهر بمستوى كبير في الجولات الأخيرة ولم يقدم ولا تمريرة حاسمة، إلا أنه لاعب مهم جدا من الناحية التكتيكية في تشكيلة المدرب تيريم الذي اقترب كثيرا من تحقيق اللقب شريطة الفوز في المباريات الثلاث المتبقية.

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