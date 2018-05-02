حاليلوزيتش قد يعود إلى الجزائر في أكتوبر

كشف موقع “أكتي فوت” الفرنسي أن الناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش تلقى عرضا رسميا من الاتحادية البينينية لتدريب منتخبها الأول وهو العرض الذي لم يكشف بعد عن قيمته المالية أو الأهداف منه في وقت لا يزال البوسني في حالة صدمة، بعد قرار الاتحاد الياباني إقالته من تدريب منتخب الساموراي وهو الذي قادهم للتأهل إلى مونديال روسيا الصيف القادم، ولا يزال حتى الآن في نزاع قانوني ولم يتحصل بعد على التعويض المالي، فحاليلوزيتش وفي حال وافق على عرض البينين وعاد إلى إفريقيا سيكون حاضرا في الجزائر من جديد وذلك شهر أكتوبر، حيث سيواجه رفقاء محرز منتخب البينين في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كان الكاميرون 2019.

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