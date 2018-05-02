دي خيا: لقب كأس إنجلترا لا يكفي مانشستر يونايتد

أقر دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، بأن الموسم الحالي لن يكون ناجحا لفريقه حتى إذا توج بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم هذا الشهر، وطالب النادي بالتطلع إلى “أهداف أكبر وأفضل”.

وحافظ دي خيا حارس منتخب إسبانيا على نظافة شباكه بشكل رائع في 21 مباراة بجميع المسابقات مع يونايتد هذا الموسم، ونال جائزة أفضل لاعب بالنادي للعام الرابع، أمس الثلاثاء، وهو رقم قياسي.

وساعد دي خيا يونايتد صاحب المركز الثاني على بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن الحارس البالغ عمره 27 عاما يعتقد أن اللقب لن يجمل الموسم بعد أداء مخيب في دوري أبطال أوروبا والفشل في الفوز بالدوري الممتاز.

وأبلغ محطة سكاي سبورتس “لم تكن المحصلة كافية هذا الموسم…لم نحقق هدفنا الرئيسي وهو التتويج بالدوري وأن نخوض مسيرة جيدة في دوري الأبطال”.

وأضاف “كأس إنجلترا مهمة جدا بالتأكيد وسنسعى للفوز بها لكن هذا لا يكفي، نحن مانشستر يونايتد ويجب أن نطمح لأهداف أكبر ولأمور أفضل”.

وتابع “سنبدأ موسما جديدا ويجب أن نتحسن في عدة أوجه، لن ينافس مانشستر سيتي وحده بل ستقاتل خمسة أو ستة فرق على لقب الدوري ويتطلب هذا بذل الكثير من الجهد”.

ويحتاج يونايتد إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات متبقية لضمان الوصافة في الدوري وسيحل ضيفا على برايتون أند هوف ألبيون يوم الجمعة، قبل مواجهة تشيلسي في نهائي الكأس يوم 19 ماي الجاري.