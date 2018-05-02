راموس: عانينا أمام بايرن لكن استحقينا التأهل في النهاية

أكد سيرخيو راموس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه استحق التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، على حساب بايرن ميونيخ الألماني.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزًا هامًا بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، قبل أن يتعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وتحدث راموس عقب انتهاء المباراة قائلًا: “أنا فخور بهذا الفريق، عندما تلعب بروح و قلب هذه هي المكافأة، علينا أن نؤمن بهذا الأمر، كنا واثقين من قدرتنا على التواجد في النهائي مرة ثالثة على التوالي”.

وأضاف: “كان علينا المرور بهذه الصعوبات، لقد واجهنا فريق كبير جدًا، لم نكن نريد ذلك لكن بايرن استحوذ على الكرة و نحن عانينا، بشكل عام نستحق هذا التأهل”.

وواصل راموس: “عليك أن تؤمن، جينات ريال مدريد تدفعك للقتال حتى اللحظة الأخيرة. ليواصل المشككون في الحديث، فنحن نحب الرد في أرضية الملعب كما جرت العادة، سوف نستعد للنهائي”.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة المتأهل من روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي، حيث سيلتقي الفريقان يوم الأربعاء، لتحديد الطرف الثاني بنهائي دوري أبطال أوروبا.