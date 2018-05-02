زيدان: نجحنا في إقصاء ثلاثة أندية عملاقة ونستحق التأهل للنهائي

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سعادته البالغة بتأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى بايرن ميونيخ الألماني.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزًا هامًا بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، قبل أن يتعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: “لعبنا أمام أندية عملاقة، بايرن ميونيخ وجوفنتوس وباريس سان جيرمان، نحن سعداء لأننا نجحنا في الفوز على الأندية الثلاثة بالرغم من معاناتنا”.

وأضاف: “الشوط الأول لم يكن الأفضل بالنسبة لنا، لكن في الشوط الثاني قدمنا مستوى جيد للغاية، في دوري الأبطال لا يمكنك تحقيق شيء دون معاناة، وذلك ماحدث اليوم”

وتطرق زيدان للحديث عن مواطنه كريم بنزيمة: “سعيد لبنزيما فهو اليوم حقق ما سعى إليه و هو تسجيل الأهداف، حتى في حال لم يسجل لن يغير ذلك حقيقة كونه يقوم بعمل كبير، اليوم هو سعيد أكثر.

وعن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الفريق قال: “نحن سعداء بما يقدمه كيلور نافاس، اللاعبين يظهرون في مثل هكذا مباريات”.