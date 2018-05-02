سيليسين: أعشق برشلونة ولكن أريد المشاركة

أبدى الهولندي ياسبر سيليسين، حارس مرمى نادي برشلونة، رغبته في المشاركة بصورة أكبر، مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

ويعتبر الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الحارس الأساسي للبلوغرانا، بينما يشارك سيليسن في مباريات كأس الملك فقط.

وساهم الحارس الهولندي بصورة كبيرة في تتويج برشلونة بلقب الكأس في الموسم الحالي، بسبب المستوى الرائع الذي قدمه على مدار مباريات البطولة.

وقال سيليسين في تصريحات نشرتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “أنا أعشق برشلونة لكني محترف وأريد لعب أكثر من 10 مباريات في الموسم الواحد وهو أمر عادي”.

وتابع حارس برشلونة: “الإدارة تعرف ماذا تريد، وأنا قرأت أنهم لا يرغبون في رحيلي، لأنهم سعداء بعملي”.

واختتم الدولي الهولندي تصريحاته: “أنا لست من اللاعبين الذين يدخلون في حرب مع الأندية، وفي الوقت الراهن سأستمر مع برشلونة”.

وكان سيليسين قد انضم لبرشلونة من أجاكس الهولندي في صيف 2016 مقابل 13 مليون يورو، وترغب بعض الأندية الأوروبية في ضمه الصيف المقبل على رأسها ليفربول ونابولي وأتلتيكو مدريد